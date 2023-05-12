Половина з них піде на військову допомогу.

Сьогодні, 12 травня, уряд Бельгії оголосив про надання Україні нового пакету допомоги на загальну суму 92 млн євро.

Як повідомляється на сайті бельгійського уряду, в умовах, коли Україна готує свій контрнаступ проти РФ, потрібно також підтримувати українське населення.

Зазначається, що вказані кошти були отримані з податкових надходжень від російських фінансових активів, заморожених у Бельгії. Половина суми, 46 млн євро, призначена для нової військової допомоги, зокрема, бронетехніки, озброєння та боєприпасів. Очікується, що постачання здійснять максимально швидко.

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Ще 46 млн євро підуть на підтримку населення України та зміцнення бельгійської дипломатичної присутності. З них 24 млн євро направлять на збільшення гуманітарної допомоги, яка за погодженням з ООН розподілятиметься великими містами та в зонах бойових дій на освіту, охорону здоров'я та безпеку харчових продуктів.

На відновлення України виділено 8 млн євро через фонди ЄІБ та Світового банку. Крім того, заплановані інвестиції для модернізації та зміцнення бельгійської дипломатичної мережі в Україні та регіоні, забезпечення безпеки української стратегічної інфраструктури, серед яких АЕС, та допомоги фонду підтримки жертв війни Міжнародного кримінального суду.

Заморожені російські активи

Як раніше повідомляв УНІАН, ЄС намагається знайти і заморозити активи підсанкційних російських мільярдерів.

За останніми даними, Євросоюзу вдалось заморозити 68 мільярдів євро російських активів. Водночас Велика Британія заморозила російські активи на 20 мільярдів доларів.

США хочуть використовувати заморожені активи РФ для відновлення України.

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