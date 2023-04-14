Тривають дискусії щодо можливості залучення близько $300 мільярдів активів російського центробанку.

Сполучені Штати Америки розглядають можливість використання заморожених активів Російської Федерації, щоб скерувати їх на відновлення зруйнованої інфраструктури в Україні. Штати обговорюють із союзниками можливість залучення заблокованих $300 мільярдів Центробанку Росії.

Як повідомляє "Укрінформ", таку заяву зробила під час виступу на Форумі партнерства США-Україна заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

"Серед іншого, ми працюємо над тим, аби Росія заплатила за те, що вона зруйнувала", – наголосила вона.

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За словами Нуланд, Мін’юст США за підтримки американського Конгресу отримав нові повноваження для використання незаконних активів, конфіскованих у російських олігархів для допомоги у відбудові України.

"У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі $5,4 мільйона за цим повноваженням, і буде ще більше оголошень пізніше", – додала вона.

Зараз, як зазначила Нуланд, тривають дискусії щодо можливості залучення близько $300 мільярдів активів російського центробанку, які заморозили Штати та інші країни.

Фінансова допомога Україні: останні новини

Україна отримає від Японії 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти підуть, зокрема, на фінансування гуманітарних та соціальних видатків.

Швейцарія готова виділити Україні довгострокову фінансову підтримку. Йдеться про надання Україні $1,7 млрд до 2028 року. Перший транш у розмірі $300 мільйонів наша країна має отримати протягом найближчих двох років.

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