Американські та європейські чиновники не можуть погодити умови надання коштів від заморожених активів РФ.

Між урядами США та європейських країн виникла серйозна розбіжність щодо плану надання величезного кредиту Україні у 50 мільярдів доларів. Це призвело до того, що переговори не відбудуться після саміту G7 цього тижня і впритул наближаються до виборів у США, пише Politico.

За словами журналістів, у той час як лідери семи провідних економік світу зберуться в Італії, американські сподівання на те, що ця зустріч стане демонстрацією підтримки України з боку Заходу схоже провалилися через зростання роздратування Європи.

"Вашингтон пропонує: "Ми [США] беремо кредит, Європа бере на себе весь ризик, ви [Європа] платите відсотки, а ми [США] використовуємо ці гроші для американо-українського фонду. Ми можемо бути дурними, але не настільки", – сказав один високопоставлений європейський дипломат.

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Зазначається, шість високопоставлених дипломати і чиновники заявили, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц, скажуть президенту Джо Байдену, що вони відкидають американську пропозицію, щоб Європа виступила гарантом кредиту.

"Європейські уряди відчутно роздратовані планом США, який, на їхню думку, означатиме, що вони опиняться на гачку виплати кредиту, якщо щось піде не так, тоді як американські компанії потенційно могли б отримати найбільшу вигоду від контрактів на реконструкцію України", – йдеться у статті.

До того ж немає впевненості, що Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у листопаді підтримає цю ініціативу. За словами трьох посадовців, укладення остаточної угоди буде відкладено щонайменше до осені. Хоча очікується, що лідери G7 в Апулії підтримають загальну ідею надання кредиту Україні, вони навряд чи погодяться з будь-якими деталями.

Ризики за кредитом

Автори нагадують, що для надання допомоги Вашингтон запропонував виділити Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який щороку виплачуватиметься за рахунок прибутків, отриманих від російських активів. ЄС і США теоретично згодні з цим планом, але вони розходяться в думках щодо того, хто буде на гачку, якщо щось піде не так.

Ключове питання полягає в тому, хто юридично буде нести відповідальність за повернення кредиту, якщо дружній до Росії уряд Угорщини накладе вето на продовження санкцій ЄС проти Кремля, які за законом мають поновлюватися кожні шість місяців. Інші ризики включають те, що російські активи перестануть приносити достатній дохід або будуть повернуті Росії в рамках мирного врегулювання.

США запропонували, щоб європейські країни взяли на себе основний фінансовий ризик, коли країни нестимуть відповідальність пропорційно до суми заморожених російських активів, якими вони володіють.

За словами високопоставлених європейських чиновників, Європа і Америка також борються за контроль над кредитом і над тим, як ці гроші будуть витрачатися. За їхніми словами, якщо Вашингтон – або установи з великою часткою США, такі як Світовий банк – виділять гроші, американські компанії отримають перевагу в отриманні прибутку.

Ініціатива Європи

На знак роздратування європейці тепер пропонують забезпечити власний кредит Україні, без допомоги США чи G7. Хоча деякі дипломати вважають, що це здебільшого спосіб тиску на США, щоб змусити їх піти на поступки, країни ЄС вже обговорили юридичні механізми на випадок, якщо вони вирішать діяти самотужки, йдеться у статті.

Згідно з альтернативним планом, ЄС надасть Україні кредит у розмірі 50 мільярдів євро, який вона повертатиме за рахунок надходжень від заморожених в ЄС російських активів на суму близько 200 мільярдів євро. В якості забезпечення кредиту ЄС використає свій семирічний бюджет у розмірі 1,2 трильйона євро. Високопоставлений дипломат ЄС припустив, що цей варіант набирає обертів, оскільки не вимагає одностайності серед країн ЄС.

Кредит для України під прибутки від активів РФ

Раніше УНІАН писав, що США запропонували виділити Україні $50 мільярдів із заморожених активів РФ. Вашингтон веде переговори з партнерами про те, щоб очолити групу союзників, які нададуть Україні допомогу. А витрати будуть відшкодовані за рахунок непередбачених прибутків від російських активів, які були заморожені та за якими нараховуються відсотки в основному в Європі.

Водночас США готові надати Україні $50 млрд такого кредиту, якщо ЄС зможе на невизначений термін продовжити санкції проти Москви, щоб гарантувати, що США не залишаться на гачку для виплат.

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