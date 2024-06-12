Журналісти вважають, що на зустрічі в Італії можуть оголосити про надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів.

Країни "Великої сімки", схоже, збираються погодитися на надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів під відсотки, отримані від заморожених російських активів. Про рішення можуть оголосити на саміті G7 в Італії. Але навіть ця сума, на думку експертів, лише почне робити перші кроки у розбудові нової України, пише The New York Times.

Водночас журналісти зазначають, що для президента США Джо Байдена, який у 12 червня відлітає до Італії, саміт G7 відбувається в дуже відповідальний момент. Перед ним стоїть завдання переконати своїх союзників, починаючи з Володимира Зеленського, що Сполучені Штати планують і надалі підтримувати Україну, незалежно від результатів виборів в листопаді.

"Зараз, коли війна досягла критичного моменту, лідери "Великої сімки", схоже, готові завершити багатомісячні дискусії про те, як використати 300 мільярдів доларів заморожених активів російського центрального банку, які здебільшого зберігалися в європейських фінансових установах. Ідея полягає в тому, щоб забезпечити вливання економічної допомоги Україні", – пише видання.

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Зазначається, що адміністрація Байдена, після значних внутрішніх суперечок, наполягала на прямому арешті цих активів. Але ця ідея провалилася в Європі, де зберігається більша частина коштів, через побоювання, що це буде порушенням міжнародного права. ЄС погодився використовувати відсотки, які приносять активи центрального банку там, де вони зберігаються для надання Україні близько 3 мільярдів євро щорічно.

Однак адміністрація Байдена хотіла надати Україні більше коштів наперед, тому розробила план використання цих відсотків для забезпечення кредиту, який США та інші країни G7 могли б надати негайно. Ця позика може становити до 50 мільярдів доларів і буде погашатися з часом за рахунок так званих "несподіваних прибутків", які генеруватимуться за рахунок російських грошей.

Протягом останніх тижнів міністри фінансів найвпливовіших країн світу намагаються визначити, як саме гроші будуть передані Україні, і обговорюють можливість передачі їх через таку установу, як Світовий банк, як посередника. Незрозуміло, як буде погашатися позика, якщо війна закінчиться до настання терміну погашення облігацій або якщо відсоткові ставки впадуть, що зробить надходження від активів недостатніми для погашення позики.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що на очікується саміті буде "одностайність" в роботі над планом використання заморожених активів для допомоги Україні у відновленні після війни.

Евелін Фаркас, виконавчий директор Інституту Маккейна при Університеті штату Арізона, яка раніше працювала заступником помічника міністра оборони США, вважає, що розблокування заморожених активів стало б "зміною правил гри".

Кредит для України

Раніше УНІАН писав. що між урядами США та європейських країн виникла серйозна розбіжність щодо плану надання величезного кредиту Україні у 50 мільярдів доларів. Це призвело до того, що переговори не відбудуться після саміту G7 цього тижня і впритул наближаються до виборів у США.

Саме США запропонували виділити Україні $50 мільярдів із заморожених активів РФ. План використовуватиме прибуток від заморожених російських активів для погашення допомоги.

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