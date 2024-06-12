Франція, яка головує у G7, заявила, що група семи лідерів досягла домовленості про використання прибутків від заморожених російських активів для України.

Лідери "Великої сімки" домовилися надати Україні 50 мільярдів доларів за рахунок використання заморожених російських активів до кінця року, повідомив президент Франції у середу, 12 червня.

"У нас є угода", - заявив представник президента напередодні Саміту G7 в Італії в четвер буде присвячений підтримці боротьби Києва проти російського вторгнення, пише Le Monde.

Лідери G7 прагнули домовитися про угоду про використання прибутку від відсотків за замороженими активами російського центрального банку на суму 325 мільярдів доларів для допомоги Києву, використовуючи прибуток як заставу для кредиту на суму до 50 мільярдів доларів.

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"Спочатку це була американська ініціатива", - заявив представник французького президента, додавши, що теоретично кредит України погашатиметься за рахунок "доходів від заморожених російських активів".

"Але якщо з тих чи інших причин російські активи будуть розморожені або доходів від російських активів виявиться недостатньо для фінансування кредиту, то нам доведеться подумати, як поділити навантаження" за кредитом, сказав співрозмовник агентства.

Як пише Bloomberg, технічні деталі угоди необхідно буде остаточно узгодити після саміту лідерів "Великої сімки", який пройде в Італії цього тижня. Це означає, що для укладення остаточної угоди може пройти деякий час, сказав французький чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Французька точка зору послідувала за коментарями США у вівторок про те, що лідери майже досягли політичної угоди. Люди, знайомі з ходом переговорів в обох країнах, повідомили, що метою буде виплата коштів до кінця року.

Учасники "Великої сімки" попередили, що крім будь-якої угоди - яка, як очікується, стане одним з основних результатів саміту - деякі питання, що залишилися, щодо того, як він буде працювати, складні.

Використання російських активів

Чиновники по обидва боки Атлантики вже кілька місяців обговорюють, як використати прибуток, отриманий від близько 280 мільярдів доларів заморожених фондів російського центрального банку, більша частина яких знерухомлена в Європі.

Надходження від заморожених активів оцінюються в суму від 3 до 5 мільярдів євро на рік. ЄС уже погодився надавати Україні прибуток двічі на рік, але США закликають союзників по "Великій сімці" знайти способи надати Києву більш негайну підтримку.

Складні питання, які необхідно буде розв'язати, включають в себе з'ясування того, як структурувати будь-які кредити Україні, як ризики розподіляються між союзниками і забезпечення того, щоб активи залишалися замороженими на довгі роки.

Радник національної безпеки США Джейк Салліван заявив журналістам, що дискусії тривають і просуваються вперед.

"Те, над чим ми працюємо, - це не загальна структура, а цілком конкретна з точки зору того, що вона потягне за собою", - сказав він. "Але, звісно, потім необхідно буде опрацювати основні оперативні деталі всього, що погоджено в Італії, і лідери дадуть вказівку експертам опрацювати це в певні терміни", - додав Салліван.

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