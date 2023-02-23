Міністри фінансів G-7 також обговорили перспективи світової економіки.

Міністри фінансів "Великої сімки" ще раз засудили війну Росії в Україні напередодні її річниці і зобов'язалися збільшити фінансову підтримку України.

Міністри фінансів G-7 збільшили бюджет до 39 мільярдів доларів і підтвердили свою "непохитну підтримку України", назвавши російську агресію незаконною, невиправданою і неспровокованою, пише Bloomberg.

Збільшення фінансування дозволить Україні продовжити надання основних послуг і провести критичний ремонт пошкодженої інфраструктури, крім стабілізації економіки.

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"Ми знову підкреслюємо нашу спільну прихильність скоординованим економічним заходам у відповідь на агресивну війну Росії", - заявив Шунічі Судзукі, міністр фінансів Японії і голова G-7 в цьому році.

"Наші санкції значно підірвали здатність Росії вести незаконну війну", - додав він.

Зустріч G-7 відбулася в Бангалорі, де в п'ятницю і суботу зустрічаються міністри фінансів і керуючі центральними банками G-20. Менша група розвинених країн об'єдналася навколо України, очікуючи, що послання G-20 можуть бути пом'якшені.

Міністри фінансів G-7 також обговорили перспективи світової економіки на тлі швидкого підвищення процентних ставок для стримування інфляції. Вони також підтвердили свої зобов'язання щодо обмінного курсу.

Міжнародна допомога Україні: деталі

Європейський Союз виділить 17,4 млн євро на цифрові зміни в Україні.

Президент США Джо Байден в ході свого неанонсованого візиту до Києва в понеділок, 20 лютого, заявив про новий пакет військової допомоги для України. Загальна сума підтримки оцінюється в 500 мільйонів доларів.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда оголосив, що Японія надасть Україні новий пакет фінансової допомоги у розмірі $ 5,5 млрд.