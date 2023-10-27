Для оновлення бюджету ЄС потрібна підтримка всіх 27 країн-членів.

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо, відомі своїми проросійськими поглядами, заблокували виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги від ЄС. Про це пише Politico з посиланням на дипломата, знайомого з ходом обговорень

Так, за словами джерела, Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює, а новообраний прем'єр Словаччини Фіцо послався на проблеми корупції в Україні.

Зазначається, що для оновлення бюджету ЄС вимагає підтримки всіх 27 країн-членів. Раніше Брюссель в цьому питанні стикався тільки з лютим опором Угорщини, але зараз до неї приєдналася ще й Словаччина.

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При цьому рішення про оновлення бюджету блоку має бути прийнято до кінця року, оскільки нинішнє фінансування ЄС для України має закінчитися саме тоді.

Оновлено 11.30. Водночас Радіо Свобода з посиланням на власні джерела повідомляє, що угорський прем’єр Віктор Орбан був єдиним, хто виступив проти виділення 50 млрд євро макрофінансової допомоги Україні під час дискусій на саміті лідерів ЄС.

Реакція світових лідерів на позицію Угорщини та Словаччини

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС "рішуче налаштовані" продемонструвати єдність і "непохитну" підтримку Україні.

Мішель зазначив, що існує широка підтримка фінансової допомоги Україні. Відповідаючи на запитання про Угорщину та Словаччину, які сумніваються щодо фінансування Києва, голова Євроради сказав, що ЄС має переконатися, що рішення приймаються консенсусом, і що функція самітів полягає в тому, щоб лідери переконували, сперечалися та, зрештою, знаходили єдність.

Водночас глава болгарського уряду Ніколай Денков зазначив, що прем’єри Угорщини та Словаччини не відкидали повністю можливості надання допомоги Україні, але у них були свої застереження з цього приводу.

Водночас прем’єрка Естонії Кая Каллас розповіла, що на саміті лідерів Євросоюзу інші країни закликали лідерів Угорщини й Словаччини, які не хочуть подальшої військової підтримки України, подумати про наслідки того, що вони пропонують.

Допомога Україні від ЄС

Нещодавно Європейський парламент підтримав ініціативу щодо створення фонду Ukraine Facility, який передбачає надання Україні макрофінансової допомоги обсягом до 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

Водночас Угорщина затримує нову військову допомогу ЄС Україні, а підтримка Будапешта буде потрібна для пропонованого збільшення бюджету блоку і фінансової допомоги Києву.

Раніше словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримуватиме Україну у військовому плані і відтепер матиме "власну думку в Брюсселі".

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