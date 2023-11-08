Єврокомісар уточнив, що у Єврокомісії є обхідні шляхи, як домогтися затвердження перегляду бюджету без підтримки Угорщини.

Єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан заявив, що Угорщині не вдасться заблокувати збільшення бюджету Європейського союзу, яке передбачає пакет для України в розмірі 50 млрд євро.

Як повідомляє Euobserver, Хан відкинув чутки в ЗМІ про те, що Єврокомісія нібито обговорює поступки Будапешту у вигляді розморожування частини коштів для Угорщини в обмін на підтримку перегляду бюджету до 2027 року і заявив, що їх "не будуть шантажувати".

Чиновник уточнив, що у Єврокомісії є обхідні шляхи, як домогтися затвердження перегляду бюджету без підтримки Угорщини.

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"Ми можемо знайти рішення, яке стосується тільки 26 країн-членів Євросоюзу. Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться застосовувати різні заходи. Але, врешті-решт, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити", - пояснив він.

Блокування Угорщиною грошей для України

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо, відомі своїми проросійськими поглядами, заблокували виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги від ЄС. Так, за словами джерела Politico, Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює, а новообраний прем'єр Словаччини Фіцо послався на проблему корупції в Україні.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли домовитися про виділення траншу в 500 млн євро з європейського фонду миру для військової допомоги Україні. Домовленість про восьмий транш України в 500 млн євро з європейського фонду миру ще не вдалося досягти через позицію Угорщини.

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