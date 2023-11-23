Однак Угорщина отримає ці кошти лише після завершення всіх необхідних реформ.

Європейська комісія схвалила виділення 900 мільйонів євро авансових платежів з досі замороженого фонду відновлення Угорщини на тлі спроб ЄС подолати вето Будапешта на допомогу Україні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Єврокомісії.

Зазначається, що Єврокомісія позитивно оцінила оновлений план відновлення та стійкості Угорщини, який включає розділ про REPowerEU. Тепер план оцінюється в 10,4 млрд євро (6,5 млрд євро у вигляді грантів і 3,9 млрд євро у вигляді кредитів).

Тепер Єврорада матиме чотири тижні, щоб схвалити оцінку Єврокомісії та дозволити Угорщині отримати ці кошти.

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Водночас це рішення не означає, що угорський уряд одразу отримає гроші, адже комісія санкціонує регулярні виплати лише на основі задовільного завершення країною реформ, що спрямовані на захист фінансових інтересів Союзу та зміцнення незалежність судової системи.

ЄС заморозив гроші для Угорщини

Раніше ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія має намір розморозити виділення близько 13 млрд євро для Угорщини до кінця листопада. Влада ЄС розраховує, що після цього прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримає пропозицію Комісії збільшити бюджет Євросоюзу і виділити значну фінансову допомогу Україні.

Нещодавно Орбан вирішив винести конфронтацію з ЄС на новий рівень. Угорський премʼєр розпочав національне обговорення про пов'язання подальшої допомоги ЄС Україні з розблокуванням коштів від ЄС для його країни.

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