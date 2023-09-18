Російська влада використовує дозвіл розподіляти дивіденди в якості заохочення за "гарну поведінку".

Західні компанії, які продовжували працювати в Росії після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, отримали мільярди доларів прибутку, проте Кремль заблокував їм доступ до готівкових коштів.

Як повідомляє Financial Times, на частку груп з таких країн припало $18 млрд з $20 млрд російського прибутку, за який зарубіжні компанії відзвітували лише за 2022 рік, згідно з даними Київської школи економіки, і $199 млрд з $217 млрд російського валового доходу.

Як йдеться в матеріалі, доходи іноземних підприємств виявилися заблоковані після введення в 2022 році обмежень на виплату дивідендів компаніям з "недружніх" країн.

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Транзакції можуть бути схвалені "у виняткових випадках", проте подібних дозволів було видано небагато.

Як йдеться в матеріалі, російська влада використовує дозвіл розподіляти дивіденди в якості заохочення за "гарну поведінку", яка включає в себе готовність компанії залишитися на території агресора.

Всього, за даними КШЕ, в 2022 році іноземні компанії заробили в Росії близько 217 мільярдів доларів, при цьому 199 мільярдів заробили фірми з "недружніх" країн. Загальний прибуток іноземних компаній склав близько 20 мільярдів доларів. Найбільший прибуток на російському ринку отримали американські компанії - 4,9 мільярда доларів. За ними йдуть німецькі (2,4 мільярда), австрійські (1,9 мільярда) і швейцарські компанії (1 мільярд).

Агресор та "недружні країни"

У серпні 2021 року Росія опублікувала список недружніх країн. На той момент "недружніми" Росія вирішила визнати тільки дві держави - США та Чехію. Згідно з документом, Чехія могла укладати трудові договори тільки з 19 фізичними особами в Росії, а США - ні з ким.

У березні 2023 року Кремль вніс до списку "недружніх країн" проросійську Угорщину.

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