Відмова або зволікання з передачею Україні сучасного озброєння – це пряме заохочення Кремля до подальшої війни, наголосив секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що зволікання в питанні надання ЗСУ сучасного озброєння є прямим заохоченням РФ до продовження війни проти нашої країни. Він зауважив, що ліквідація Чорноморського флоту противника могла би значно прискорити процеси пошуку Кремлем виходу з розв’язаної війни.

"Практика дозування у наданні Україні військової допомоги з міркувань острахів, аби не викликати роздратування Путіна і не провокувати Росію до подальшої ескалації, – хибна в основі. Відмова або зволікання з передачею українським збройним силам сучасного озброєння – це пряме заохочення Кремля до подальшої війни, а не навпаки", – написав Данілов у своїй колонці для "Української правди".

Секретар РНБО зауважив, що чим буде більш переконливою для Росії перевага західної зброї в руках українських військових як на суші, так у морі та у повітрі, тим ближчими будуть "досягнення наших стратегічних цілей, які збігаються з цілями і цінностями демократичного світу".

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"Для прикладу, повна або часткова ліквідація російського військового Чорноморського флоту, що є завданням вирішуваним, мала би значно прискорити процеси на Росії пошуку виходу з розв’язаної війни. Це могла би бути гарна демонстрація відсутності можливостей у російської армії адекватної протидії західним технологіям, що малювала б дуже сумну картину подальших подій", – наголосив він.

Ліквідація Чорноморського флоту: гучні операції

Біля тимчасово окупованого Севастополя було пошкоджено російський ракетний корабель "Самум". Вороже судно атакував україснький експериментальний дрон "Морський малюк", розроблений Службою безпеки України. Окупантам довелося буксувати корабель на ремонт.

Кількома днями раніше в доку в Севастополі пролунали вибухи. На ранок стало відомо, що під час атаки було уражено одразу два російських кораблі – підводний човен, що є носієм ракет "Калібр" та великий десантний корабель Мінськ. Моніторингова група Oryx визнала цей ВДК повністю знищеним.

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