"Недружніми" Росія вирішила визнати тільки дві держави

Росія опублікувала список іноземних держав, які, на її думку, здійснюють "недружні" дії.

Розпорядження уряду РФ опубліковане на порталі правової інформації.

"Затвердити перелік іноземних держав, що додається, які вчиняють недружні дії щодо Російської Федерації, громадян Російської Федерації або російських юридичних осіб", - сказано в тексті документа.

"Недружніми" Росія вирішила визнати тільки дві держави - США і Чехію.

Згідно з документом, Чехія може укладати трудові договори тільки з 19 фізичними особами в Росії, а США - ні з ким.

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Раніше повідомлялося, що російська влада формує список "недружніх" країн, які не зможуть наймати на роботу в дипломатичні місії співробітників з Росії.

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Автор: Олександр Топчій