Користувачі поки зможуть використовувати тільки функцію виведення.

Криптобіржа Binance обмежила доступ для користувачів із Росії через санкції.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Binance.

"Облікові записи користувачів з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує 10000 євро, будуть обмежені. Користувачі поки зможуть використовувати тільки функцію виведення. На цих облікових записах будуть обмежені можливості введення коштів та торгівлі. Ліміт також поширюється на всі спотові, ф'ючерсні та депозитні гаманці, а також активи у продуктах Binance Staking та Binance Earn", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рахунки росіян, які проживають за межами своєї країни, та рахунки російських громадян або осіб, які проживають у РФ, у яких загальна вартість криптоактивів не перевищує 10000 євро, не будуть порушені та залишаться активними.

А ті, чий баланс у криптовалюті перевищує 10000 євро, повинні закрити будь-які контракти протягом 90 днів, починаючи відсьогодні. Відкриття нових позицій заборонено.

У Binance додали, що біржа поки планує припиняти роботу в Росії. Водночас вони підтримають санкції, якщо цього вимагатиме міжнародна спільнота.

Binance - сервіс обміну криптовалют, який було створено у 2017 році, а у січні 2018 року сервіс став найбільшим у світі за обсягами торгів.

Як повідомляв УНІАН, у березні біржа Binance припинила підтримку транзакцій з картами Visa і Mastercard, випущеними в Росії. Також в Росії на Binance будуть недоступні транзакції, ініційовані з картами Mastercard і Visa, випущеними фінустановами за межами РФ.

Також Binance виключила можливість здійснення транзакцій P2P для низки російських банків і платіжних систем. Зі списку BinanceP2P виключені: Сбербанк; Газпромбанк; Альфа Банк; Откритіє; ВТБ; переказ із банківської карти (Росія); SBP - швидкий банківський переказ; Мир.

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