Обмеження починають діяти з півночі 10 березня за московським часом.

Біржа Binance, один зі світових криптовалютных гігантів, припиняє підтримку транзакцій з картами Visa і Mastercard, випущеними в Росії.

Обмеження починають діяти з 21:00 UTC 9 березня (опівночі 10 березня за московським часом), повідомляється в прес-релізі компанії.

Також в Росії на Binance будуть недоступні транзакції, ініційовані з картами Mastercard і Visa, випущеними фінустановами за межами РФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше найбільші міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard призупинили свою діяльність в Росії.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав усі світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі.

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