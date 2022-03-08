Біржа Binance, один зі світових криптовалютных гігантів, припиняє підтримку транзакцій з картами Visa і Mastercard, випущеними в Росії.
Обмеження починають діяти з 21:00 UTC 9 березня (опівночі 10 березня за московським часом), повідомляється в прес-релізі компанії.
Також в Росії на Binance будуть недоступні транзакції, ініційовані з картами Mastercard і Visa, випущеними фінустановами за межами РФ.
Як повідомляв УНІАН, раніше найбільші міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard призупинили свою діяльність в Росії.
Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав усі світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі.