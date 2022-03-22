Binance виключила можливість здійснення транзакцій P2P для ряду російських банків і платіжних систем / Ілюстрація REUTERS
У зв'язку з війною, яку Росія оголосила Україні, найбільша у світі криптовалютна біржа Binance виключила можливість здійснення транзакцій P2P для ряду російських банків і платіжних систем.
Про це йдеться в повідомленні Держфінмоніторингу.
Зі списку Віпапсе P2P виключені:
- Сбербанк;
- Газпромбанк;
- Альфа Банк;
- Откритіє;
- ВТБ;
- переклад з банківської карти (Росія);
- SBP - швидкий банківський переказ;
- Світ.
Всі оголошення, що містять ці методи оплати, були автоматично закриті системою.
Читайте також:
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.