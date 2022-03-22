Всі оголошення були автоматично закриті системою.

У зв'язку з війною, яку Росія оголосила Україні, найбільша у світі криптовалютна біржа Binance виключила можливість здійснення транзакцій P2P для ряду російських банків і платіжних систем.

Про це йдеться в повідомленні Держфінмоніторингу.

Зі списку Віпапсе P2P виключені:

Сбербанк;

Газпромбанк;

Альфа Банк;

Откритіє;

ВТБ;

переклад з банківської карти (Росія);

SBP - швидкий банківський переказ;

Світ.

Всі оголошення, що містять ці методи оплати, були автоматично закриті системою.

Війна проти України: