Володін звинуватив ЄС у нібито розкраданні блакитного палива.

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін вважає, що санкції, введені Європою проти Росії за її невиправданий напад на Україну, "є незаконними".

Про це він написав у своєму Telegram.

Росіяни "порахують", скільки втратили від обмежень, і вимагатимуть компенсацій від Заходу.

"По-перше, санкції проти РФ незаконні. До цієї теми ми ще повернемося і порахуємо втрати, які ви завдали нашій економіці. Вам доведеться у будь-якому разі їх компенсувати. Коли і як – питання часу". – написав Володін.

Понад те, коментуючи відмову західних країн платити за газ в рублях, він звинуватив ЄС у нібито розкраданні блакитного палива.

"Не думайте, що ви єдині споживачі російських енергоресурсів. У нашої країни є куди їх перенаправити. Тим паче як партнери ви ніякі. Постійно крадете запаси газу, забираючи гроші фактично з бюджету країни, а значить – у наших громадян. Підкреслюєте, що у майбутньому будете шукати інших постачальників. Цим ставите хрест на довгострокових відносинах", - заявив Володін.

Далі голова Держдуми перейшов до погроз.

"Виникає питання: у чому наш інтерес? Рятувати вас? Но, побачивши грубе ставлення до нашої країни та людей, надмірну русофобію, яку ви розгорнули, бажання ніякого немає. У вас є шанс проявити відповідальність перед своїми громадянами, не допустити колапсу у сфері енергозабезпечення, зростання цін – того, до чого призвели у Європі ваші необдумані дії. Наша країна до викликів готова. А ось чи готові ваші держави, які звикли безтурботно жити коштом Росії, - час покаже", - додав Володін.

Як писав УНІАН, наприкінці березня Володимир Путін підписав указ про необхідність розплачуватися за російський газ в рублях.

Провідні країни Європи відмовилися від цього, пославшись на умови контрактів. А ось прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив готовність розраховуватися з РФ рублями.

Після цього президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що таке рішення стане порушенням санкцій ЄС проти Росії.

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