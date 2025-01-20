Сім'я Трампа виявляє зростаючий інтерес до криптовалют

Загальна вартість мемкоїна Дональда Трампа за вихідні зросла більш ніж до 14 мільярдів доларів, а потім впала після запуску монети-конкурента його дружиною Меланією.

Видання Financial Times пише, що запуск криптовалюти $TRUMP викликав звинувачення в тому, що майбутній президент використовує ентузіазм своїх прихильників для отримання фінансової вигоди.

З моменту запуску криптовалюта, в якій Трамп володіє найбільшим пакетом акцій, злетіла з 6 доларів до пікової позначки в 75 доларів, внаслідок чого вартість монет в обігу перевищила 14 мільярдів доларів, згідно з даними Coinbase.

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Але в неділю, 19 січня, дружина обраного президента оголосила про запуск конкуруючого мемкоїна $MELANIA. До вечора ринкова вартість монети майбутньої першої леді досягла 8,5 мільярда доларів, згідно з даними DEX Screener.

Вартість монети самого Трампа впала одразу після оголошення, впавши з 75 доларів до трохи більше ніж половини цієї суми, що, за даними Coinbase, стерло близько 7 мільярдів доларів з ринкової вартості $TRUMP. Пізніше він відновив частину своїх втрат.

Вартість токена Trump, що швидко зростає, вже зробила його одним із найбільших "мемкоїнів" на криптовалютному ринку. Близько 80% токенів належатимуть компанії CIC Digital, пов'язаній з Trump Organization, і підприємству, співвласником якого є CIC, під назвою Fight Fight LLC.

Токени, що належать інсайдерам, розблокують для продажу протягом наступних 3-12 місяців і будуть доступні для продажу протягом чотирирічного терміну правління Трампа.

"Володіння Трампом 80% акцій і вибір часу запуску за кілька годин до інавгурації - це хижацтво, і багато хто, ймовірно, постраждає від цього", - сказав Нік Томайно, венчурний капіталіст.

Запуск криптовалюти застав багатьох зненацька, але Binance, Coinbase і Kraken, три найбільші криптовалютні біржі, відтоді оголосили про плани торгувати монетою Трампа на своїх майданчиках.

Сім'я Трампа виявляє зростаючий інтерес до криптовалют. Обраний президент США і троє його синів просувають World Liberty Financial, криптовалютне підприємство, створене його давніми діловими партнерами та іншими людьми, а компанія Трампа в соціальних мережах безуспішно намагалася купити Bakkt, майданчик для торгівлі криптовалютами.

Токени Меланії "покликані служити вираженням підтримки і причетності до цінностей, втілених у символі MELANIA". Це не "інвестиційна можливість, інвестиційний контракт або цінний папір будь-якого типу".

Ентоні Скарамуччі, колишній директор з комунікацій, який став критиком Трампа, також висловився з приводу запуску.

"Мемкоїн Трампа - це погано для криптовалютної індустрії. Не обманюйте себе", - йдеться в його повідомленні.

Криптовалюта Трампа - що відомо

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про запуск мемкоїна $TRUMP. У перший день випустили 200 мільйонів монет.

За кілька днів майбутня перша леді США Меланія Трамп також оголосила про запуск власної криптовалюти - мемкоїна $MELANIA.

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