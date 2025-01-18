Трамп запустив власну криптовалюту, викликавши дикий ажіотаж

Нова криптовалюта досягла 30 доларів за кілька годин.

Обраний президент США Дональд Трамп запустив власну криптовалюту - мемкоїн $TRUMP. У перший день випущено 200 мільйонів монет

"Настав час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: перемогу. Приєднуйтесь до моєї спільноти та отримайте свій $TRUMP просто зараз", - ідеться в повідомленні Трампа в соцмережі Х.

Зазначається, що за три роки загальна кількість монет поступово зросте до одного мільярда.

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Варто зазначити, що нова криптовалюта швидко підскочила в ціні до 30 доларів за монету, але станом на 17:28 вартість мемкоїна Трампа відкотилася до 28,60 доларів за одиницю.

Політика Трампа щодо криптовалют - останні новини

Дональд Трамп дуже лояльно ставиться до криптобізнесу, а його заяви під час передвиборчих перегонів підняли біткоїн до рекордної позначки в 106 тисяч доларів за монету.

Аналітики вважають, що біткоїн у 2025 році може сягнути позначки в 200 тисяч доларів за монету.

Видання Bloomberg 18 січня повідомило, що Трамп планує випустити указ, який підносить криптовалюти до рангу пріоритетних напрямів політики і дає представникам галузі право голосу в його адміністрації. Документ має визнати криптовалюту національним імперативом або пріоритетом.

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