Очікується, що указом буде створено консультативну раду з криптовалют.

Обраний президент Дональд Трамп планує випустити указ, який підносить криптовалюти до рангу пріоритетних напрямів політики і дає представникам галузі право голосу в його адміністрації.

Видання Bloomberg пише, що в указі криптовалюту буде названо національним імперативом або пріоритетом - стратегічне формулювання, покликане орієнтувати урядові агентства на роботу з галуззю. Також планується створити консультативну раду з криптовалют, яка відстоюватиме політичні пріоритети галузі.

Цей указ ознаменує зміну ситуації з криптовалютами, які стали об'єктом розслідувань під час президентства Джо Байдена після цілої низки гучних справ про шахрайство. За останні роки федеральні агентства, включно з Комісією з цінних паперів і бірж, подали понад 100 виконавчих позовів проти цього сектору, а банківські регулятори ускладнили роботу криптовалютних компаній із фінансовими установами.

Відео дня

За словами джерел, зараз обговорюється питання про включення в указ розпорядження, яке наказує всім державним установам переглянути політику щодо цифрових активів і, можливо, призупинити будь-які судові процеси, пов'язані з криптовалютами. Припинення судових позовів, спрямованих проти цілої низки компаній, зокрема криптовалютної біржі Binance Holdings Ltd, є одним із головних пріоритетів для галузі.

Також розглядається питання про створення національного запасу біткоїна, який включатиме в себе наявні в уряді запаси найбільшої у світі криптовалюти. За даними аналітичної компанії Arkham, уряд США володіє біткоїнами на суму близько 20 мільярдів доларів, конфіскованими в рамках різних розслідувань. Після виборів у США біткоїн зріс більш ніж на 50%, почасти завдяки очікуванням створення такого запасу. У 2024 році токен подорожчав більш ніж удвічі. Станом на 11:20 ранку 17 січня за нью-йоркським часом він торгувався з підвищенням майже на 5% за ціною 104 691 долар.

Трамп пообіцяв видати безліч указів, що стосуються найрізноманітніших галузей і питань, протягом перших кількох днів свого перебування на посаді.

Курс біткоїна - прогноз на 2025 рік

Біткоїн у 2024 році показав небувале зростання. Криптовалюта перевищила в грудні позначку в 100 000 доларів.

Приплив коштів без страху через можливі судові позови призведе до зростання ціни біткоїна, тому не виключено, що криптовалюта може сягнути позначки у 200 000 доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: