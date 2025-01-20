Це вже вплинуло на вартість мемкоїна її чоловіка.

Перша леді США Меланія Трамп також оголосила про запуск власної криптовалюти - мемкоїна $MELANIA.

Відповідне повідомлення з'явилося на її офіційній сторінці в X цієї ночі. Згодом новообраний президент Сполучених Штатім Америки Дональд Трамп зробив репост її повідомлення у своєму акаунті, який має понад 98 мільйонів читачів.

Згідно з даними криптовалютних бірж, після цього мемкоїн Трампа зазнав падіння вартості приблизно на 36%. На сайті мемкоїна зазначається, що Melania Memes призначені тільки для колекціонування та розваг і не є фінансовими інструментами або інвестиціями.

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Трамп запустив власну криптовалюту

Нагадаємо, що днями новообраний президент Сполучених Штатів Америки оголосив про запуск мемкоїна $TRUMP. В перший день випустили 200 мільйонів монет.

За даніми ЗМІ, після повернення у Білий дім політик хоче випустити указ, який віднесене криптовалюту до рангу пріоритетних напрямків американської політики.

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