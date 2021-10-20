Максимальна ціна за добу склала 66 383 долари, мінімальна - 61 424 долари / фото УНІАН, Володимир Гонтар

Сьогодні, 20 жовтня, біткоїн переступив історичний максимум. Ціна біткоїна перевищила позначку в 65 тисяч доларів.

Про це свідчать дані Coingeck.

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Станом на 17:01 за Києвом біткоїн коштував 66 040 долара. 

Максимальна ціна за добу склала 66 383 долари, мінімальна - 61 424 долари.

Ціна активу зростає на тлі виходу першого пов'язаного з Bitcoin індексного фонду на Нью-Йоркську біржу.

Попередній рекорд в 64 804 доларів був встановлений 14 квітня.

Скриншот Coindesk

Вихід біткоїна на фондову біржу:

19 жовтня 2021 року на Нью-Йоркській біржі (NYSE) стартували перші у світі торги акціями фонду Bitcoin Strategy ETF, який заснований на криптовалюті, а саме на біткоїні.

Фонд запустили під тікером BITO від імені компанії ProShares.

Біткоїн в Україні:

6 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою закон про біткоїн, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів, і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. У першому читанні документ ухвалили 2 грудня, а в другому - 8 вересня 2021 року 276 голосами.

Документ легалізував використання віртуальних активів в Україні та вводив регулювання його різними держорганами.

При цьому, станом на вересень 2021 року, в Нацбанку виключали можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

Як змінювався курс біткоїна:

Автор: Олена Коваленко