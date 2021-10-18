Станом на 11:11 18 жовтня біткоїн коштував $61 875 за монету / Фото УНІАН, Володимир Гонтар

Курс біткоїна перевищив позначку в $62 000 за монету.

Про це повідомляє Coindesk.

Читайте такожПрогнози почали збуватися: біткоїн переступив психологічну позначку

До сьогоднішнього дня такі показники були зафіксовані у квітні 2021 цього року.

Рекордна вартість біткоїна знаходиться на позначці в $64 888 за монету. 

Станом на понеділок, 18 жовтня, вартість криптовалюти перебувала на рівні в $62 457 за монету.

Станом на 11:11 18 жовтня біткоїн коштував $61 875 за монету.

Скриншот Coindesk

Біткоїн в Україні:

6 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою закон про біткоїн, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів, і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. У першому читанні документ ухвалили 2 грудня, а в другому - 8 вересня 2021 року 276 голосами.

Документ легалізував використання віртуальних активів в Україні та вводив регулювання його різними держорганами.

При цьому, станом на вересень 2021 року, в Нацбанку виключали можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

Як змінювався курс біткоїна:

Автор: Олена Коваленко