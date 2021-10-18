До сьогоднішнього дня такі показники були зафіксовані у квітні цього року.

Курс біткоїна перевищив позначку в $62 000 за монету.

Про це повідомляє Coindesk.

Читайте такожПрогнози почали збуватися: біткоїн переступив психологічну позначку

До сьогоднішнього дня такі показники були зафіксовані у квітні 2021 цього року.

Рекордна вартість біткоїна знаходиться на позначці в $64 888 за монету.

Станом на понеділок, 18 жовтня, вартість криптовалюти перебувала на рівні в $62 457 за монету.

Станом на 11:11 18 жовтня біткоїн коштував $61 875 за монету.

Біткоїн в Україні:

6 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою закон про біткоїн, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів, і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. У першому читанні документ ухвалили 2 грудня, а в другому - 8 вересня 2021 року 276 голосами.

Документ легалізував використання віртуальних активів в Україні та вводив регулювання його різними держорганами.

При цьому, станом на вересень 2021 року, в Нацбанку виключали можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

Як змінювався курс біткоїна:

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.

22 лютого 2021 року ціна біткоїна перевищила $58 тисяч.

13 квітня 2021 року біткоїн в ході торгів перевищив $ 62,7 тис., оновивши історичний максимум.

23 квітня 2021 року біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.

17 липня експерти прогнозували, що біткоїн переступить психологічну позначку.

У серпні 2021 року експерти прогнозували, що курс біткоїна підніметься до $100 тисяч за монету.

7 жовтня 2021 року курс біткоїна перевищив позначку в $55 000 за монету.

Автор: Олена Коваленко