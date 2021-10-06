Президенту не подобається нинішня редакція документа - він хоче, щоб нардепи внесли в нього поправки.

Президент Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою законопроект, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів, і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

Про це йдеться на сайті ВР, однак текст з пропозиціями Зеленського на сайті парламенту ще не з'явився.

Таким чином, тепер нардепам доведеться або заново прийняти за закон з пропозиціями президента, або подолати його вето голосами двох третіх конституційного складу Верховної Ради (це 338 голосів).

Закон про біткоіни: що відомо

Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. У першому читанні документ ухвалили 2 грудня, а в другому - 8 вересня 2021 року 276 голосами.

Читайте такожКриптовалюта в законі. Як депутати пропонують легалізувати цифрові грошіДокумент легалізує використання віртуальних активів в Україні і вводить регулювання його різними держорганами.

У Міністерстві цифрової трансформації сподіваються, що ця ініціатива призведе до детінізації ринку криптовалют в Україні, надавши їй юридичний статус, а учасникам ринку - можливість захищати права на віртуальні активи в суді.

При цьому власники криптовалюту зможуть її легально обмінювати і декларувати, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати блокчейн-бізнес в Україні

Як вже повідомляв УНІАН, у Нацбанку виключають можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

Автор: Станіслав Кожемякін