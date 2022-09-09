Решта крипторинку теж почала дорожчати, а найкращу динаміку після біткоїна демонструє Polkadot.

Найдорожча криптовалюта у світі – Біткоїн - за останні 24 години зросла в ціні майже на 10%, тим самим подолавши психологічно важливий рівень в $20 тисяч.

Як повідомляє Bloomerg, попит на ризиковані цифрові активи викликаний періодом слабкості долара. Станом на 15:00 за Києвом біткоїн торгується на рівні в $20,9 тис.підіймається в ціні

Найбільша у світі криптовалюта після того, як добою раніше вона обвалилася до локального мінімуму в $18,5 тис. Зауважується, що за останні три місяці біткоїн торгувався в діапазоні від $17,6 тис. до $25,2.

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Своєю чергою, Ethereum, другий найдорожчий криптоактив, подорожчав за добу на 4% до $1700. Решта крипторинку теж почала дорожчати, а найкращу динаміку після біткоїна демонструє Polkadot – зростання майже на 8%.

До речі, наприкінці серпня 2022 року аналітики попереджали, що поточна ситуація на ринку відкриває можливості для покупки криптовалюти. Зазначалося, що останні зниження є негативним в короткостроковій перспективі, але вказує на можливість покупки біткоїна на початку вересня.

Додамо, що біткоїн, як і раніше, торгується на 70% нижче своїх історичних максимумів, встановлених у листопаді 2021 року. Тоді вартість однієї монети сягала 69 тисяч, після чого почала стрімко знижуватися.

Раніше УНІАН вже розповідав, що на 13-15 вересня заплановано масштабне оновлення мережі під назвою "Злиття", яке стане важливою віхою в розвитку Ethereum. Очікується, що цей крок зробить мережу швидшою та енергоефективнішою.

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