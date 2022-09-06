На 13-15 вересня заплановано оновлення мережі під назвою "Злиття", яке стане важливою віхою в розвитку Ethereum.

Друга за популярністю цифрова монета у світі – Ethereum - почала дорожчати. За добу "ефір" додав близько 7% – курс підібрався до позначки в 1700 доларів.

Разом з тим, за даними CoinMarketCap, капіталізація криптовалюти знову перевищила $200 млрд при добових обсягах торгів в $15,5 млрд.

Ethereum почав дорожчати після того, як творець криптовалюти Віталік Бутерін повідомив, що масштабне оновлення мережі під назвою "Злиття" заплановано на 13-15 вересня. Блокчейн перейде на модель Proof-of-Stake, залишивши майнінг в минулому. Очікується, що цей крок зробить мережу швидшою та енергоефективнішою.

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Також важливим наслідком переходу на PoS стане вибуття з гри криптомайнерів. Це може значно вплинути на кон'юнктуру ринку в короткостроковій перспективі, а також нормалізувати ситуацію на ринку графічних адаптерів.

Зауважимо, що і біткоїни, і Ethereum все ще коштують лише 60% і 70% відповідно від своїх рекордних максимумів. Крипторинок, починаючи з 2022 року, страждає від безлічі банкрутств і проблем з ліквідністю, а також невдалих проєктів, які призвели до того, що капіталізація криптовалютного ринку втратила майже $2 трлн.

Раніше експерти ринку радили інвесторам потихеньку позбавлятися від мемної крипти. Наголошується, що з подальшим формуванням крипторинку неминуче його природне очищення від такого роду жартівливих проєктів.

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