Деякі експерти стверджують, що поточна ситуація на ринку відкриває можливості для закупівлі криптовалюти.

Найдорожча криптовалюта у світі біткоїн продовжує знецінюватися після того, як 15 серпня не змогла закріпитися вище позначки в $25 тис.

У ніч на 29 серпня Bitcoin відкотився до $19 500 – до мінімуму з середини липня 2022. Наразі перша криптовалюта торгується на рівні в $19,8 тис., за минулу добу вона подешевшала на 1%.

Своєю чергою, Ethereum, другий найдорожчий криптоактив, впав за добу на 2,5% до $1431. У понеділок, 29 серпня, "ефір" трохи скоротив втрати та відскочив до $1448.

Відео дня:

Серед десяти криптовалют з найбільшою ринковою капіталізацією, окрім біткоїна та ефіру, найбільше "просіла" Solana, яка втратила 3,5%; XRP Ripple – 3,6%, BNB – 2,2% і Dogecoin – 3,2%.

Варто зауважити, що біткоїн, як і раніше, стоїть лише 70% від своїх рекордних листопадових 2021 року максимумів. Тоді вартість активу досягала $69 тис., після чого почала стрімко знижуватися.

Своєю чергою деякі експерти стверджують, що поточна ситуація на ринку відкриває можливості для закупівлі криптовалюти. Наприклад, Марк Ньютон, технічний стратег Fundstrat, заявив, що останні зниження є негативним в короткостроковій перспективі, але вказують на можливість покупки на початку вересня, "оскільки цикли залишаються бичачими та припускають більш високі ціни".

Також не варто забувати про зміну алгоритму Ethereum: 15 вересня блокчейн перейде на модель Proof-of-Stake, відмовившись від майнінгу. Очікується, що цей крок зробить мережу швидшою та енергоефективнішою.

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