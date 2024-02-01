Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 40,9 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 1 лютого, зменшився на 10 копійок – 38,20 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,60 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зменшився на 10 копійок і складає 41,65 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,90 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні впав на 3 копійки – 38,17 грн/долар (продати долар можна за 38,08 грн). Курс євро в обмінниках, в свою чергу, зменшився на 6 копійок на рівні 41,63 грн/євро (курс продажу – 41,40 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 1 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,56 грн/дол. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 40,70 грн/євро.

Українські банки у 2023 році ввезли до України рекордний з 2014 року обсяг іноземної валюти, еквівалентний 9,5 мільярдам доларів. Ще у 2022 році цей показник складав 5,9 млрд дол. Найбільше валюти в Україну було завезено у грудні – 1,3 млрд дол., що у місячному вимірі також є рекордним показником з січня 2014 року.

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