Курс гривні до євро встановлено на рівні 40,70 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 1 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,56 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 31 копійку порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 40,70 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 38 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,56/37,58 грн/дол., євро – 40,77/40,79 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 31 січня, зменшився на 5 копійок – 38,30 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зменшився на 10 копійок і складає 41,75 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні впав на 12 копійок – до 38,20 грн/долар (продати долар можна за 38,09 грн). Курс євро в обмінниках, в свою чергу, зменшився на 7 копійок і знаходиться на рівні 41,69 грн/євро (курс продажу – 41,50 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 31 січня, здешевшав на 5 копійок – до 38,20 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні здешевшав на 15 копійок і становить 41,75 грн за євро.

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