Українська національна валюта недооцінена на 48,4%.

Станом на січень 2024 року українська гривня недооцінена по відношенню до долара США на 48,4%. Відтак, обмінний курс становить 19,33 грн/долар. Про це свідчить дослідження британського видання The Economist.

Зазначається, що Біг Мак в Україні коштує 110 гривень порівняно з 5,69 долара – у США.

Національна валюта України займає 8-ме місце у рейтингу недооцінених валют. В першу трійку найбільш недооцінених входять нацвалюти Тайваню, Індонезії та Індії. Також попереду України йдуть ПАР, Єгипет, Малайзія та Філіппіни

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Водночас переоціненими валютами є швейцарський франк, норвезька крона, уругвайське песо, євро, шведська крона, костариканський колон, британський фунт, данська крона.

Варто зазначити, що вказаний індекс вираховують за вартістю Біг Маку в Сполучених Штатах Америки, країні звідки долар родом. А далі цю цифру порівнюють з вартістю такого самого бургера в інших країнах. Рейтинг Біг Маку почали складати в 1986 році.

Курс валют

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 30 січня, залишився без змін – 38,35 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,80 грн за долар.

Національний банк України встановив на вівторок, 30 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,89 грн/долар.

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