Продати долар можна в середньому за курсом 36,90 грн, євро – 40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України в понеділок, 11 грудня, залишився на рівні попереднього показника – 37,45 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 36,90 грн за долар.

Середній курс гривні до євро сьогодні зміцнився на 5 копійок і складає 40,55 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні складає 37,50 грн/дол. (продати долар можна за 37,40 грн), євро – 40,50 грн/євро (курс продажу – 40,35 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Національний банк України на понеділок, 11 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,74 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 39,60 грн/євро, тобто гривня послабилася на 10 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 17:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,76/36,78 грн/дол., євро – 39,49/39,50 грн/євро.

Середній курс гривні до долара наступного року очікується на рівні 37,3 грн/дол. в середньому та 39 грн/дол. на кінець року.

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