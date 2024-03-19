Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,22 грн, євро – 42,74 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 19 березня, піднявся на 25 копійок і становить 39,20 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 20 копійок і складає 42,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,60 грн, євро – за курсом 41,85 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс одразу на 31 копійку і складає 39,22 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і становить 42,74 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав одразу на 27 копійок – до 39,19 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,04 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 20 копійок і складає 42,85 грн/євро (курс продажу – 42,65 грн/євро).

Національний банк України встановив на вівторок, 19 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,97 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,45 грн/євро, тобто гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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