Продати долар можна в середньому за курсом 38,70 грн, євро – 42,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 19 березня, зріс на 20 копійок – до 39,20 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,70 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 20 копійок і складає 42,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав одразу на 27 копійок – до 39,19 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,04 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 20 копійок і складає 42,85 грн/євро (курс продажу – 42,65 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 19 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,97 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,45 грн/євро, тобто гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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