Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,45 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 19 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,97 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,45 грн/євро, тобто гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,98/39,01 грн/дол., євро – 42,46/42,49 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 17 копійок – до 38,92 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,82 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 42,65 грн/євро (курс продажу – 42,50 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 18 березня, зріс на 10 копійок і становить 38,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,65 грн за євро.

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