Продати долар можна в середньому за курсом 38,85 грн, євро – 42,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 20 березня, зріс на 15 копійок – до 39,35 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,85 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 42,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 19 копійок – до 39,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,25 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 43,00 грн/євро (курс продажу – 42,80 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 20 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,13 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,46 грн/євро, тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з учорашнім курсом.

У "ПриватБанку" вчора, 19 березня, курс долара до гривні піднявся на 25 копійок і становив 39,20 грн за долар. Курс євро у фінустанові учора зріс на 20 копійок і склав 42,85 грн за євро.

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