Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,46 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 20 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,13 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 16 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта незначно подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,46 грн/євро, тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,15/39,17 грн/дол., євро – 42,50/42,51 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 19 березня, зріс на 20 копійок – до 39,20 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 20 копійок і складає 42,85 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 19 березня, піднявся на 25 копійок і становить 39,20 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 20 копійок і складає 42,85 грн за євро.

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