Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,87 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,37 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,32 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 5 копійок - 40,75 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,87 грн/дол., євро - 39,75 грн/євро.

Курс попереднього дня

23 травня 2023 року курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,37 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становив 37,45 грн, євро - 41,32 грн. Курс євро також залишився на рівні попереднього дня - 40,80 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 36,87 грн/дол., євро - 39,80 грн/євро.

Відео дня

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва 23 травня зміцнився на 5 копійок – до 37,55 грн/дол. Щодо євро курс гривні зміцнився на 3 копійки і складає 40,90 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 37,15 грн за дол., євро - 40,20 грн за євро.

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