Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,15 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 24 травня, послабився на 5 копійок – до 37,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок і складає 40,85 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,15 грн за дол., євро - 40,20 грн за євро.

Що відбувається з курсом

За прогнозом заступника директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергія Фурси, курс долара в Україні у червні 2023-го року навряд чи різко зміниться. Скоріше за все, він коливатиметься у межах коридору від 36,5 до 37,5 грн/дол.

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За словами керівника аналітичного департаменту Concorde Capital Олександра Паращія, попит на долар буде відносно низьким, адже відтоку валюти у нас за фінансовими операціями не буде, а експорт, швидше за все, буде на відносно високому рівні, тому ситуація на валютному вочевидь не матиме значних змін.

У Нацбанку пояснили, в якій валюті зараз вкрай ризиковано тримати заощадження.

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