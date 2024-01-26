Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,02 грн, євро - 41,67 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 26 січня, подорожчав на 5 копійок – до 38,10 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,50 грн, євро - за курсом 40,85 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і становить 41,67 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 26 січня, зріс на 5 копійок – до 38,25 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні також подорожчав на 5 копійок і складає 41,80 грн за євро.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, у лютому на валютний ринок може впливати, зокрема, фактор міжнародної фінансової допомоги. Експерт зазначив, що саме в лютому можуть бути ухвалені два важливих рішення про програми підтримки від ЄС на €50 млрд та пакет допомоги від США на $61 млрд, від чого залежить українська економіка.

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