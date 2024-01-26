Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 40,98 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 26 січня, зріс на 5 копійок – до 38,25 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,60 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подорожчав на 5 копійок і складає 41,80 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,98 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 5 копійок - до 38,30 грн/долар (продати долар можна за 38,20 грн). Курс євро в обмінниках, в свою чергу, подешевшав на 5 копійок, до 41,85 грн/євро (курс продажу – 41,60 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 26 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,58 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 40,92 грн/євро. Тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Учора, 25 січня, голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% і це рішення узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості та збереження помірної інфляції у 2024 році.

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