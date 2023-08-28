Громадяни зможуть купувати безготівкову валюту у межах ліміту 50 тисяч гривень щомісяця в одному банку.

Національний банк із 29 серпня пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.

Як повідомила прес-служба регулятора, відповідні обмеження змінюються в рамках реалізації Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Так, із 29 серпня 2023 року Національний банк:

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вперше з початку повномасштабної війни дозволить банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку;

збільшить зі 100 тисяч гривень до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Зазначається, що такі зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими.

"Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим і офіційним курсом. За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів", - повідомили в НБУ.

Валютні обмеження Нацбанку

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні. 24 лютого 2022 року Національний банк зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол. 21 липня 2022 року НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Також на початку повномасштабної війни регулятор запровадив низку валютних обмежень. З квітня 2022 року Нацбанк дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню, при цьому продаж безготівкової валюти банками клієнтам - фізичним особам і надалі був заборонений.

21 липня 2022 року НБУ дозволив банкам продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови вкладення цих коштів на строковий депозит від трьох місяців.

З 21 жовтня 2022 року Нацбанк дозволив громадянам купувати долари США за офіційним курсом без обмежень за сумою з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку від 6 місяців, але за умови продажу купленої валюти після закінчення терміну депозиту також за офіційним курсом, який буде на той момент.

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