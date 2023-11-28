Курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 39,82 грн/євро.

Національний банк України на середу, 29 листопада, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,36 грн/дол., тобто гривня послабшала на 14 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 39,82 грн/євро, тобто гривня послабилася на 16 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,37/36,39 грн/дол., євро - 39,83/39,84 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 3 копійки і становить 37,58 грн/дол. (продати долар можна за 37,45 грн). Євро також подешевшав - на 5 копійок до 40,90 грн/євро (курс продажу - 40,75 грн/євро).

У "ПриватБанку" готівковий курс долара до гривні сьогодні, 28 листопада, подешевшав на 5 копійок - 37,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 40,90 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: