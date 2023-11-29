Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,15 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 29 листопада, подешевшав на 5 копійок – до 37,35 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 41,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,85 грн, євро - за курсом 40,00 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 17 копійок і складає 41,32 грн.

Курс валют в Україні

Сьогодні, 29 листопада, середній курс долара у валютних обмінниках Києва подешевшав на 3 копійки і становить 37,55 грн/дол. (продати долар можна за 37,45 грн). Євро ж подорожчав на 10 копійок - до 41,00 грн/євро (курс продажу – 40,85 грн/євро).

Як писав УНІАН, економічні експерти прогнозують певне ослаблення гривні до кінця 2023 року. Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук вважає, що, швидше за все, до кінця року гривня на міжбанку ослабне орієнтовно до 37 грн/дол.

Курс долара в Україні у перші дні грудня 2023 року перебуватиме у межах коридору 37,3 - 37,8 грн/дол. Таку думку висловила директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько.

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