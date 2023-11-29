Продати долар можна в середньому за курсом 37,24 грн, євро – 40,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 29 листопада, зменшився на 3 копійки – до 37,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,24 грн за долар.

Курс євро щодо гривні сьогодні збільшився на 5 копійок і становить 41,10 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,50 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні впав на 3 копійки і становить 37,55 грн/дол. (продати долар можна за 37,45 грн). Євро ж подорожчав на 10 копійок - до 41,00 грн/євро (курс продажу – 40,85 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Долар і євро продовжують дорожчати. Національний банк України на середу, 29 листопада, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,36 грн/дол., тобто гривня послабшала на 14 копійок порівняно з попереднім показником. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 39,82 грн/євро, тобто гривня послабилася на 16 копійок порівняно з учорашнім курсом.

За словами директорки департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, курс долара в Україні у перші дні грудня 2023 року перебуватиме у межах коридору 37,3 - 37,8 грн/дол. Експертка припустила, що масова виплата зарплат українцям може викликати коливання на ринку валют через збільшений попит.

Між тим, на думку директора Департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександра Печерицина курс долара в Україні до кінця 2023 року на міжбанку залишиться у межах 36 - 36,5 грн/дол. Ослаблення гривні експерт допускає лише до рівня, який передував "керованій гнучкості" курсу - 36,8-36,9 грн/дол.

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