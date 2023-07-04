Американську валюту можна продати за курсом 36,75 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 4 липня залишився на рівні попереднього дня - 37,25 грн за долар.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро залишився на рівні попереднього дня - 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,75 грн/дол., євро - 40,10 грн/євро.

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Що відбувається з курсом під час війни

Українці в червні вперше майже за рік продали більше валюти, ніж купили. З серпня 2022 року по травень 2023 року на роздрібному ринку переважала купівля валюти, а в січні та лютому перевищення сягало пів мільярда доларів на місяць. За підсумками червня укріплення склало приблизно 0,5%, а за підсумками першого півріччя гривня посилилася більше ніж на 8%. Станом на кінець червня в середньому в системно важливих банках готівковий курс становив 36,66-37,46 грн/дол.

В оновленому прогнозі Dragon Capital покращив прогноз курсу гривні на кінець року до 39 грн/дол, порівняно з попереднім прогнозом 43 грн/дол. Прогноз покращено завдяки швидшій, ніж очікувалося, нормалізації ситуації на ринку електроенергії та збільшенню ВВП у третьому кварталі 2022 року.

При цьому прогноз зростання ВВП у 2023 році збережено на рівні +3,0 % р/р (прогноз був поліпшений у квітні 2023 з -0,5% р/р).

Фінансовий аналітик Олексій Кущісля прогнозує, що перемоги України над Росією ситуація на валютному ринку залежатиме від обсягу коштів, які надходитимуть від західних партнерів на відновлення. На думку експерта, при достатньому обсязі коштів на відновлення, буде спостерігатися серйозний приплив валюти в країну і гривня почне зміцнюватися.

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