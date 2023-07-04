Продати долар в середньому можна за курсом 36,75 грн, євро – 40,50 грн

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 3 липня, залишився на рівні попереднього показника – 37,40 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 41,10 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,75 грн за дол., євро – 40,50 грн за євро.

Що відбувається з курсом під час війни

За даними аналітиків інвестгрупи ICU, протягом червня українці продавали валюти більше, ніж купували, вперше з липня минулого року. За підсумками першого півріччя гривня посилилася більше ніж на 8%, а станом на кінець червня в середньому в системно важливих банках готівковий курс становив 36,66-37,46 грн/дол.

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Економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозував, що після перемоги України над Росією ситуація на валютному ринку буде залежати від формату завершення війни та обсягу коштів, які надходитимуть від міжнародних партнерів на відновлення держави: за достатнього обсягу таких коштів буде спостерігатися серйозний приплив валюти в країну, і курс гривні почне зміцнюватися.

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