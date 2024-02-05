Продати долар можна в середньому за курсом 37,58 грн, євро – 40,75 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 5 лютого, зменшився на 5 копійок – до 38,10 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,58 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 41,60 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,75 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні впав на 8 копійок – до 38,04 грн/долар (продати долар можна за 37,90 грн). Курс євро в обмінниках, в свою чергу, знизився на 15 копійок, до рівня 41,50 грн/євро (курс продажу – 41,25 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 5 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,56 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 40,87 грн/євро, отже гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, цього тижня ситуація на валютному ринку перебуватиме в уже звичному стані: міжбанк формуватиме курс валют на готівковому ринку. Курсові коливання на готівковому ринку будуть в діапазоні 38-39,5 грн/дол. та 41-43 грн/євро.

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