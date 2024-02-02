Курс гривні до євро встановлено на рівні 40,87 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 5 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,56 грн/дол. Таким чином, гривня зміцниться на 4 копійки, порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 40,87 грн/євро. Тобто гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,49/37,52 грн/дол., євро – 40,52/40,54 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Як прогнозував у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, наступного тижня ситуація на валютному ринку перебуватиме у звичному стані: міжбанк формуватиме курс валют на готівковому ринку, а курсові коливання на готівковому ринку будуть в діапазоні 38-39,5 грн/дол. та 41-43 грн/євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 2 лютого, зменшився на 5 копійок – до 38,15 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зменшився на 5 копійок і складає 41,60 грн за євро.

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