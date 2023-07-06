Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 6 липня, зміцнився на 5 копійок – до 37,35 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився також на 5 копійок і становить 41,00 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,75 грн за дол., євро – 40,30 грн за євро.
Що відбувається з курсом під час війни
Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня перебуватиме у діапазоні 36,8 - 37,4 грн/дол. На її думку, цього тижня варто очікувати помірної корекції курсу в бік зниження вартості долара.
Фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозує, що після перемоги України над Росією, при достатньому обсязі коштів на відновлення від міжнародних партнерів, буде спостерігатися серйозний приплив валюти в країну і гривня почне зміцнюватися. За словами експерта, якщо західні партнери будуть давати Україні кошти виключно на покриття внутрішніх бюджетних дефіцитів, суттєвого зміцнення гривні не буде.