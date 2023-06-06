В обмінниках змінився курс долара: скільки тепер коштує валюта

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 6 червня, зміцнився на 5 копійок - до 37,35 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок. Загалом він складає 40,40 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,95 грн за дол., євро – 39,80 грн за євро.

Що відбувається з курсом

В березні 2023 року Dragon Capital змінив прогноз щодо економіки України. Прогноз було покращено завдяки швидшій, ніж очікувалося, нормалізації ситуації на ринку електроенергії та збільшенню ВВП у третьому кварталі 2022 року.

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5 червня 2023 року стало відом про те, що Dragon Capital знову змінив прогноз щодо інфляції та курсу долара. Прогноз курсу гривні на кінець року покращено до 39 грн/дол, порівняно з попереднім прогнозом 43 грн/дол.

Аналитики зазначають, що прогноз Dragon Capital побудований на припущенні, що дію зернової угоди буде продовжено після 18-го липня, хоча відвантаження зерна буде відбуватись із затримками через перешкоди, які створює Росія.

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