Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 40,85 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 8 лютого, знизився на 2 копійки – до 38,05 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,60 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 41,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,58 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні здешевшав на 5 копійок – до 38,00 грн/долар (продати долар можна за 37,93 грн). Курс євро в обмінниках сьогодні залишився без змін – 41,25 грн/євро (курс продажу – 41,11 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 8 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,59 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 40,50 грн/євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок.

Учора, 7 лютого, курс долара до гривні у "ПриватБанку" залишався без змін – 38,05 грн за долар. Курс євро у фінустанові тоді ж зменшився на 10 копійок і становить 41,35 грн за євро.

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